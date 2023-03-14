Путин улетел в Улан-Удэ и пообщался с сотрудниками местного авиационного завода. Не обошлось без речи с уроками вымышленной истории.

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Заметим, что дороги в Улан-Уде начали перекрывать задолго до того, как должен был проехать кортеж Путина. И говорится даже не о трассах, а об обычных пешеходных переходах. То есть, еще до того, как проедет кортеж диктатора, полицейские стояли на тротуаре и запрещали людям перейти дорогу, посылая их вплоть до подземных переходов. Ну, либо давали второй вариант – ждать.

Отдельного внимания заслуживает размер кортежа, который можно увидеть на видео – слишком много охраны для поездки в Улан-Удэ. Неужели диктатор снова взял всех своих врачей.

Что говорил Путин

Диктатор начал рассказывать о том, что Россия борется за выживание и существование своей государственности. Мол, злой Запад после распада СССР пытался раскачать Россию и насылал на страну "орды международных террористов".

Об отношениях с Украиной

Путин цинично заявил, что на протяжении десятилетий Россия "терпеливо" пыталась наладить отношения с Украиной. Однако для него ситуация изменилась от Революции Достоинства 2014, которую диктатор называет "госпереворотом". Мол, с тех пор в Украине началось истребление людей, считавших себя частью "великого русского мира". Итак, начав свою традиционную пропагандистскую шарманку, добавил, что Россия "не может покинуть" этих мифических людей.

Также Путин начал рассказывать о том, что 8 лет Россия пыталась "мирно решить проблему Донбасса", однако не удалось. Правда, забыл упомянуть тот факт, что проблем на Донбассе вообще не было до появления русских зеленых человечков в 2014 году.

Путин признал, что не способен сам газифицировать Россию

Во время этой речи диктатор задел экономические отношения с Китаем и Западом. Он заявил, что строительство нового газопровода в Китай позволит газифицировать близлежащие регионы России. То есть сделать то, что его газовая страна не могла организовать более 30 лет.

Кроме этого, он начал рассказывать о том, что финансовая и экономическая системы России "уверенно развиваются", а санкции будто бы совсем нестрашны.

Также он цинично заявил, что объем урожая в 2022 году стал рекордным за всю историю России и РСФСР. Конечно, путем ворованного в Украине зерна.