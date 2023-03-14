Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. По ее словам, работающие в этом направлении юристы-международники понимают разницу между военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида, поэтому их выделяют в разные категории.
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Россия совершила несколько видов преступлений, но главное – начало войны
Россия пытается уйти от ответственности за совершенные преступления против Украины и ее народа, но уже сейчас продолжаются дискуссии и конкретная работа по созданию специального трибунала для рашистов.
Мария Мезенцева рассказала, что Россия совершила фактически несколько видов преступлений, но самым главное и материнское – военная агрессия, которая началась в 2014 году.
Это преступление агрессии России против Украины. И, конечно, оно является лидерским преступлением, оно называется материнским преступлением всех других преступлений и должно быть наказано в отдельном институции,
– отметила депутат.
Она также добавила, что сейчас, к сожалению, не существует такого институции. Около года Украина пыталась инициировать рассмотрение дела Международным уголовным судом через 8 статью Римского устава, свидетельствующую о том, что можно наказать за агрессию против страны, но с этим возникла проблема.
Лавров мог бы оказаться на скамье подсудимых
Мария Мезенцева вспомнила случай, когда глава российского МИД Сергей Лавров находился в Индии, где заявил, что Украина напала на Россию. После этих слов его высмеяли, а это может свидетельствовать о том, что если бы Индия входила в это соглашение, Лаврова уже можно было бы увидеть на скамье подсудимых.
Кроме того, есть еще один весомый шаг к наказанию рашистов. В Гааге будет создан центр по расследованию преступления агрессии.
Украина и партнеры работают над трибуналом для рашистов: смотрите видео
Поскольку ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, Международный уголовный суд не может заниматься этим делом. Несмотря на это, Украина не оставляет использовать какую-либо возможность, чтобы наказать преступников.
Украинская сторона предлагает создать широкое международное соглашение, в которое присоединяются страны со всего мира, где пропишут необходимость наказания Путина и его окружения. Это нужно также для реализации мирного плана Владимира Зеленского, в котором четко указано установление справедливости и ответственности.
Как схватить Путина
Главный вопрос, который возникает в этой концепции наказания – как схватить Путина в случае его осуждения и принятия решения о задержании. Мария Мезенцева четко ответила, что в случае, когда Путин будет оставаться в России и не будет уезжать за ее пределы – никак.
Глава украинской делегации в ПАСЕ отметила, что сам факт принятия решения против военного преступника, который отдавал приказы российской армии убивать украинцев, уже будет весомым шагом.
Мир готовится к трибуналу над Путиным.
- Полномасштабная война продолжается уже больше года, но с каждым приближается украинская победа. Время это, для достижения финала и жирной точки в российском поражении, нужно не только освободить территории, но и наказать инициаторов.
- Украина не сможет наказать Россию через Международный уголовный суд, действующий под эгидой ООН, но сможет сделать это на договорной основе с другими странами. Во Львове было подписано приложение к настоящему соглашению.
- Дмитрий Кулеба заявил, что создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны. В трибунал будет привлечено как можно больше стран, чтобы преступники не могли скрываться в их юрисдикциях.