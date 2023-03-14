Из заявлений российских должностных лиц ясно, что Россия собирается игнорировать нормы международного права. Собственно, пресс-секретарь президента государства-террориста Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля относительно того, что Международный уголовный суд в Гааге готовится возбудить два дела из-за вторжения России в Украину. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

Смотрите также Танец жертвы и агрессора на "Уимблдоне": почему в теннисе наказывают за отстранение россиян

Очередная порция маразма от Кремля

Песков заявил, что Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и его юрисдикцию. То есть он, как и другие российские чиновники, думает, что сможет избежать ответственности за все то, что российские захватчики совершили на территории нашего государства.

Как ни странно, вспомнил главный рупор Кремля в своем маразматическом заявлении также о "где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс". Хотя и, конечно, имели его слова совершенно неубедительный вид.

В течение многих лет ни какие-то международные судейские органы, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не смогли обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе,

– сказал он.

Украина работает над созданием трибунала