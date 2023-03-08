У Украины есть все необходимое для того, чтобы осудить диктатора. Никакие дополнительные юристы ей не нужны. Об этом 24 Канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Я вообще не судья. Но если мне предложат, и хорошая зарплата, я уйду, конечно", – отметил правозащитник.

Трибунал для Путина: Фейгин ответил, готов ли судить российского диктатора – смотрите видео

Нужно заставить свидетельствовать

Безусловно, для того чтобы осудить российского президента, нужна помощь людей из его ближайшего окружения. Они, вероятнее всего, были в курсе его преступных намерений.

Если власть Путина упадет, там дверь нужно будет держать от таких. Будут говорить: "Не надо, уже все есть". А те будут просить выступить. Это вопрос политический, а не юридический. В России система чистого террора,

– говорит Фейгин.

Пожалуй, уже сейчас найдутся некоторые олигархи и чиновники. Но насколько они приближены к принятию решений по войне – прогнозировать сложно.

Наверное, они есть, они уже покинули Россию. К примеру, Анатолий Чубайс. С начала войны он оставался советником Путина, вертелся вокруг этих лиц, у него с Николаем Патрушевым отличные отношения. Ему нечего сказать? Почему он молчит? Интересно,

– отмечает правозащитник.

Надо искать не только тех, кто будет добровольно давать показания против Путина. Кого-то надо заставить. Ждать, пока они вдруг появятся, не стоит.

Еще один персонаж – Роман Абрамович, который, по некоторой информации, сотрудничает с киевскими властями. Издание Financaial Times заявило, что за две недели до войны он переписал все свои активы на детей. Общая стоимость компаний – 15 – 17 миллиардов долларов.

"Он знал, что война будет? Если да, то от кого? Почему бы его не привлечь для дачи показаний", – отмечает Марк Фейгин.

Без трибунала война никогда не закончится