У Украины есть все необходимое для того, чтобы осудить диктатора. Никакие дополнительные юристы ей не нужны. Об этом 24 Канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Я вообще не судья. Но если мне предложат, и хорошая зарплата, я уйду, конечно", – отметил правозащитник.
Трибунал для Путина: Фейгин ответил, готов ли судить российского диктатора – смотрите видео
Нужно заставить свидетельствовать
Безусловно, для того чтобы осудить российского президента, нужна помощь людей из его ближайшего окружения. Они, вероятнее всего, были в курсе его преступных намерений.
Если власть Путина упадет, там дверь нужно будет держать от таких. Будут говорить: "Не надо, уже все есть". А те будут просить выступить. Это вопрос политический, а не юридический. В России система чистого террора,
– говорит Фейгин.
Пожалуй, уже сейчас найдутся некоторые олигархи и чиновники. Но насколько они приближены к принятию решений по войне – прогнозировать сложно.
Наверное, они есть, они уже покинули Россию. К примеру, Анатолий Чубайс. С начала войны он оставался советником Путина, вертелся вокруг этих лиц, у него с Николаем Патрушевым отличные отношения. Ему нечего сказать? Почему он молчит? Интересно,
– отмечает правозащитник.
Надо искать не только тех, кто будет добровольно давать показания против Путина. Кого-то надо заставить. Ждать, пока они вдруг появятся, не стоит.
Еще один персонаж – Роман Абрамович, который, по некоторой информации, сотрудничает с киевскими властями. Издание Financaial Times заявило, что за две недели до войны он переписал все свои активы на детей. Общая стоимость компаний – 15 – 17 миллиардов долларов.
"Он знал, что война будет? Если да, то от кого? Почему бы его не привлечь для дачи показаний", – отмечает Марк Фейгин.
Без трибунала война никогда не закончится
- Как отметил Фейгин, международный трибунал – это единственный возможный вариант окончания войны. Конечно, Россия никогда согласится на суд, но согласие от тех, кто совершает геноцид украинцев, совсем не нужно.
- Правозащитник подчеркнул, что для победы Украины над страной-террористкой недостаточно возвращения оккупированных территорий и репараций. Важно, чтобы состоялся суд над Россией, который должен обеспечить, что война никогда не повторится.
- "Международный трибунал – это наказание всех лиц, ответственных за организацию и исполнение агрессии. Могут быть суды и в Украине. Но если не вынесут приговор против виновных, то можно будет считать, что война не закончилась", – убежден он.