Україна має усе необхідне для того, щоб засудити диктатора. Ніякі додаткові юристи їй не потрібні. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Я взагалі не суддя. Але якщо мені запропонують, і гарна зарплата, я піду, звичайно", – відзначив правозахисник.

Трибунал для Путіна: Фейгін відповів, чи готовий судити російського диктатора – дивіться відео

Потрібно змусити свідчити

Безумовно, для того, щоб засудити російського президента, потрібна допомога людей з його найближчого оточення. Вони, найімовірніше, були в курсі його злочинних намірів.

Якщо влада Путіна впаде, там двері потрібно буде тримати від таких. Казатимуть: "Не треба, вже все є". А ті далі проситимуть виступити. Це питання політичне, а не юридичне. У Росії система чистого терору,

– каже Фейгін.

Мабуть, вже зараз знайдуться певні олігархи та чиновники. Але наскільки вони наближені до ухвалення рішень щодо війни – прогнозувати складно.

Напевно, такі є, вони вже залишили Росію. До прикладу, Анатолій Чубайс. З початку війни він залишався радником Путіна, крутився навколо цих облич, в нього з Ніколаєм Патрушевим чудові стосунки. Йому немає чого сказати? Чого він мовчить? Цікаво,

– зауважує правозахисник.

Треба шукати не лише тих, хто добровільно даватиме свідчення проти Путіна. Когось треба змусити. Чекати, поки вони раптом з'являться, не варто.

Ще один персонаж – Роман Абрамович, який, за деякою інформацією, співпрацює з київською владою. Видання Financaial Times заявило, що він за два тижні до війни переписав усі свої активи на дітей. Загальна вартість компаній – 15 – 17 мільярдів доларів.

"Він знав, що війна буде? Якщо так, то від кого? Чому б його не залучити для надання свідчень", – відзначає Марк Фейгін.

Без трибуналу війна ніколи не закінчиться