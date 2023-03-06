Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Кремль никогда не согласится на суд, но согласие россиян для этого совсем не нужно.
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Без трибунала война никогда не закончится
Фейгин отметил, что международный трибунал – это единственно возможный вариант окончания войны. Как подчеркнул он, Россия никогда согласится на суд, но согласие от тех, кто совершает геноцид украинцев, совсем не нужно.
Правозащитник подчеркнул, что для победы Украины над страной-террористкой недостаточно возвращения оккупированных территорий и репараций. Важно, чтобы состоялся суд над Россией, который должен обеспечить, что война никогда не повторится.
Международный трибунал – это наказание всех лиц, ответственных за организацию и исполнение агрессии. Могут быть суды и в Украине. Но если не вынесут приговор против виновных, то можно будет считать, что война не закончилась,
– убежден он.
Фейгин о трибунале над Россией: смотрите видео
Власти России могут скрываться в Африке
Марк Фейгин предположил, что когда режим российского диктатора Владимира Путина упадет, все его сторонники лишатся власти, то могут бежать в Центральную Африку. Они сделают это, чтобы не отвечать перед судом за свои преступления.
"Если так будет, то есть альтернативные механизмы реализации этих приговоров. Они связаны со специальными действиями. Так устроено в современном мире. Почему-то считают, что за этими людьми будут бегать с ордерами. Могут бегать с пистолетом", – добавил правозащитник.
Создание трибунала против России: что известно
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о первых шагах создания трибунала по преступлениям России. Он отметил, что приговор получат все причастные к войне. Он сообщил, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России.
- Известно, что генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали приложение к Соглашению о создании JIT о начале работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии.
- Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, во Львов съехались представители стран ЕС, а также Великобритании и США, чтобы наработать процесс привлечения к ответственности террористической страны России и ее руководства за агрессию против нашего государства.
- Во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля Зеленский заявил, что на площадке ООН может быть создан спецтрибунал для России. Глава государства добавил, что все украинские дипломаты и политики ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы это заработало.