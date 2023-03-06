Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Кремль никогда не согласится на суд, но согласие россиян для этого совсем не нужно.

К теме Все, чтобы сохранить себя: россияне друг перед другом будут "сдавать" коллег под трибунал

Без трибунала война никогда не закончится

Фейгин отметил, что международный трибунал – это единственно возможный вариант окончания войны. Как подчеркнул он, Россия никогда согласится на суд, но согласие от тех, кто совершает геноцид украинцев, совсем не нужно.

Правозащитник подчеркнул, что для победы Украины над страной-террористкой недостаточно возвращения оккупированных территорий и репараций. Важно, чтобы состоялся суд над Россией, который должен обеспечить, что война никогда не повторится.

Международный трибунал – это наказание всех лиц, ответственных за организацию и исполнение агрессии. Могут быть суды и в Украине. Но если не вынесут приговор против виновных, то можно будет считать, что война не закончилась,

– убежден он.

Фейгин о трибунале над Россией: смотрите видео

Власти России могут скрываться в Африке

Марк Фейгин предположил, что когда режим российского диктатора Владимира Путина упадет, все его сторонники лишатся власти, то могут бежать в Центральную Африку. Они сделают это, чтобы не отвечать перед судом за свои преступления.

"Если так будет, то есть альтернативные механизмы реализации этих приговоров. Они связаны со специальными действиями. Так устроено в современном мире. Почему-то считают, что за этими людьми будут бегать с ордерами. Могут бегать с пистолетом", – добавил правозащитник.

Создание трибунала против России: что известно