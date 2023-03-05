В своем твиттере Михаил Подоляк сообщил, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России.

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Кто получит приговоры

Это формализация обязательной криминальной процедуры. Далее страны присоединятся к Спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры,

– написал Подоляк.

Напомним, что генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали приложение к Соглашению о создании JIT о начале работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии.

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии России инициировал Офис Генерального прокурора:

при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда,

в партнерстве с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

Международный центр по преследованию преступлений агрессии России может начать свою работу в Гааге уже этим летом.

Поддержка партнеров

Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Об этом во время вечернего обращения к украинцам 3 марта сообщил Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, во Львов съехались представители стран ЕС, а также Великобритании и США, чтобы наработать процесс привлечения к ответственности террористической страны России и ее руководства за агрессию против нашего государства.

Напомним, что во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля Зеленский заявил, что на площадке ООН может быть создан спецтрибунал для России. Глава государства добавил, что все украинские дипломаты и политики ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы это заработало.