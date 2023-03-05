Жуткие фотографии города показал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также заговорил об ответственности россиян за все, что они сделали в Украине.

К теме Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: жуткие фото полностью разрушенной Марьинки

Что осталось с Марьинки

Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России,

– написал Ермак.

Чиновник отметил, что россияне мало чем отличаются от ИГИЛ.



Россия полностью уничтожила Марьинку в Донецкой области / Фото с телеграммы Ермака

"Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какова должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства?" – заметил Ермак.

Он также сказал, что говорится о:

трибунале;

санкционной петле;

военное уничтожение на поле боя;

изоляцию;

справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой;

репарации;

демилитаризацию;

крушение режима.

"Мы сделаем это", – пообещал Андрей Ермак.

Оккупанты радуются разрухе, которую они принесли

Российские захватчики еще 4 марта обнародовали фото из полностью уничтоженной Марьинки и злорадствовали над тем, что сделали с городом.

"Когда вы слышите приходящее на мысль слово "апокалипсис" – конец света, конец жизни, что-то страшное и необратимое, но вот такое сейчас", – заявили враги.

Что происходит в Марьинке

Журналист Денис Казанский показал кадры, как выглядит Марьинка после вражеских обстрелов. Ведь россияне ежедневно стреляют по городу и уже фактически уничтожили его до основания.

Оккупанты превратили Марьинку в пустырь / Фото телеграм-канала Дениса Казанского

Фактически в каждом возведении Генштаб ВСУ рассказывает, что оккупанты атаковали Марьинку. Ведь там проходит фронт, оккупанты же не оставляют попыток продвинуться.

Где расположена Марьинка: смотрите карту