Моторошні фотографії міста показав глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також заговорив про відповідальність росіян за все, що вони зробили в Україні.
До теми Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: моторошні фото повністю зруйнованої Мар'їнки
Що залишилось з Мар'їнки
Мар'їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії,
– написав Єрмак.
Посадовець зауважив, що росіяни мало чим відрізняються від ІДІЛ.
Росія повністю знищила Мар'їнку на Донеччині / Фото з телеграму Єрмака
"Русский мир". До нього Мар'їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар'їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства?" – зауважив Єрмак.
Він також сказав, що мовиться про:
- трибунал;
- санкційну петлю;
- військове знищення на полі бою;
- ізоляцію;
- справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової;
- репарації;
- демілітаризацію;
- крах режиму.
"Ми зробимо це", – пообіцяв Андрій Єрмак.
Що відбувається в Мар'їнці
Журналіст Денис Казанський показав кадри, як виглядає Мар'їнка після ворожих обстрілів. Адже росіяни щодня стріляють по місту та вже фактично знищили його вщент.
Окупанти перетворили Мар'їнку на пустир / Фото телеграм-каналу Дениса Казанського
Фактично у кожному зведення Генштаб ЗСУ розповідає, що окупанти атакували Мар'їнку. Адже там проходить фронт, окупанти ж не полишають спроб просунутись.
Де розташована Мар'їнка: дивіться карту