Моторошні фотографії міста показав глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також заговорив про відповідальність росіян за все, що вони зробили в Україні.

До теми Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: моторошні фото повністю зруйнованої Мар'їнки

Що залишилось з Мар'їнки

Мар'їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії,

– написав Єрмак.

Посадовець зауважив, що росіяни мало чим відрізняються від ІДІЛ.



Росія повністю знищила Мар'їнку на Донеччині / Фото з телеграму Єрмака

"Русский мир". До нього Мар'їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар'їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства?" – зауважив Єрмак.

Він також сказав, що мовиться про:

трибунал;

санкційну петлю;

військове знищення на полі бою;

ізоляцію;

справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової;

репарації;

демілітаризацію;

крах режиму.

"Ми зробимо це", – пообіцяв Андрій Єрмак.

Що відбувається в Мар'їнці

Журналіст Денис Казанський показав кадри, як виглядає Мар'їнка після ворожих обстрілів. Адже росіяни щодня стріляють по місту та вже фактично знищили його вщент.

Окупанти перетворили Мар'їнку на пустир / Фото телеграм-каналу Дениса Казанського

Фактично у кожному зведення Генштаб ЗСУ розповідає, що окупанти атакували Мар'їнку. Адже там проходить фронт, окупанти ж не полишають спроб просунутись.

Де розташована Мар'їнка: дивіться карту