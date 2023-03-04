Российские оккупанты регулярно открывают огонь по Марьинке. Враг буквально выжигает город, расположенный в Покровском районе Донецкой области.

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Украина обязательно отстроит все города и села. Российские оккупанты не имеют в Украине никаких шансов. Все, что им здесь "светит" – плен или пакет. Враг это понимает и бешено обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Фото с Марьинки шокируют. Когда-то там раздавался детский смех, а люди засыпали с верой в завтра. Теперь жилые районы напоминают выжженный пустырь.

Как выглядит Марьинка сейчас / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского

В Бахмут вошли ССО

По состоянию на 4 марта в Бахмут вошли ССО. Они на протяжении многих лет учатся выполнять задачи именно в городских застройках. Так герои будут защищать и Бахмут. Цель – ликвидировать российских оккупантов.

Захватчикам наносят колоссальные потери. В частности, только сегодня пограничники "задвухсотили" 25 оккупантов. Врага выслеживают и уничтожают. У оккупантов нет никаких шансов.