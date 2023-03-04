Оборона Бахмута вошла в историю. Украинские герои обороняют город и показывают российским оккупантов, что у них нет никаких шансов.
Обратите внимание Взорванные мосты и интенсивные бои: в британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте
В частности, пограничники отправили на концерт к Кобзону 25 захватчиков.
Бахмут: пограничная артиллерия уничтожила 25 оккупантов. Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.
– говорится в сообщении.
Как пограничники уничтожают врага: смотрите видео
В Бахмут вошли ССО
По состоянию на 4 марта стало известно, что в Бахмут вошли герои ССО. Теперь именно они будут защищать город внутри его застроек. Подробности рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор.
"Задача в удержании этого рубежа. Его можно удержать, далее уничтожать российскую армию в больших количествах", – подчеркнул Свитан, комментируя ситуацию в Бахмуте.
Задачи ССО – уничтожить как можно больше российских оккупантов. Эти защитники годами учатся выполнять задачи именно в городских застройках.
Для выполнения боевых задач уже взорвали мосты.