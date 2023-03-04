Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, теперь ССО ВСУ будут оборонять город внутри городских застроек.

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Оборонять Бахмут будут ССО ВСУ

Свитан отметил, что среди украинских военных провели ротацию. Есть информация, что из города вышли мотопехотные подразделения, а оборонять город будут Силы специальных операций ВСУ.

Силы спецопераций – это люди, которые годами учились выполнять боевые задания в городских застройках. Именно они в свое время в Мариуполе, Северодонецке уничтожали россиян. Задача стоит уничтожить как можно больше вражеских войск,

– объяснил он.

Полковник ВСУ предположил, что в ближайшее время защитники будут оборонять Бахмут внутри городских застроек. Именно для этого вышли мотопехотные подразделения, а мосты были взорваны для выполнения боевых задач.

"Переформатирование очень грамотное и правильное, потому что россияне подошли к городу очень близко. Поэтому режим переведен с работы мотопехоты в режим сил спецоперации", – считает Свитан.

Свитан об обороне Бахмута: смотрите видео

Новая схема обороны города

Командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.

Роман Свитан отметил, что это свидетельствует о том, что сейчас ВСУ развивают новую схему обороны города, а гарнизон выполняет боевые задачи.

"Задание в удержании этого рубежа. Его можно удержать, далее уничтожать российскую армию в больших количествах. Первая задача любого войска – уничтожать вражескую армию", – добавил военный эксперт.

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