Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, тепер ССО ЗСУ будуть обороняти місто всередині міських забудов.
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Обороняти Бахмут будуть ССО ЗСУ
Світан зазначив, що серед українських військових провели ротацію. Є інформація, що з міста вийшли мотопіхотні підрозділи, а обороняти місто будуть Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Сили спецоперацій – це люди, які роками вчаться виконувати бойові завдання у міських забудовах. Саме вони свого часу у Маріуполі, Сєвєродонецьку знищували росіян. Завдання стоїть знищити чимбільше ворожих військ,
– пояснив він.
Полковник ЗСУ припустив, що найближчим часом захисники будуть обороняти Бахмут всередині міських забудов. Саме для цього вийшли мотопіхотні підрозділи, а мости були підірвані для виконання бойових завдань.
"Переформатування дуже грамотне та правильне, бо росіяни підійшли до міста дуже близько. Тому режим переведений з роботи мотопіхоти в режим сил спецоперації", – вважає Світан.
Світан про оборону Бахмута: дивіться відео
Нова схема оборони міста
Командувач Сухопутних Військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута, де тривають найзапекліші бої. У місті він заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту.
Роман Світан відзначив: це свідчить про те, що зараз ЗСУ розвивають нову схему оборони міста, а гарнізон виконує бойові завдання.
"Завдання в утриманні цього рубежу. Його можна втримати, далі знищувати російську армію у великих кількостях. Перше завдання будь-якого війська – знищувати ворожу армію", – додав військовий експерт.
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У британській розвідці розповіли про ситуацію у Бахмуті
- У Бахмуті на Донеччині тривають інтенсивні бої. Українська оборона під дедалі сильнішим тиском з боку російських загарбників. Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Відомство також повідомило про руйнування мостів Збройними силами України.
- Зазначають, що регулярні війська Росії та сили ПВК "Вагнер" на 4 березня здійснили подальше просування до північних околиць міста. Ця частина Бахмута утримується Україною, але є вразливою до атак Росії з трьох боків.
- За даними британської розвідки, Україна підсилює цю ділянку фронту елітними підрозділами.
- Упродовж останніх 36 годин два ключових мости в Бахмуті були зруйновані, включаючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр, повідомила розвідка.
- У британській розвідці констатують, що утримувані Україною маршрути постачання Бахмута стають дедалі обмеженішими.