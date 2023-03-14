Об этом 24 Каналу сказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. По его словам, наказание виновных является достаточно сложной частью процесса, так как они будут пытаться этого избежать.

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Привлечение виновных к ответственности

Чалый отметил, что определение военных преступлений и виновных в этом является очень важным элементом и завершения войны, и дальнейшего развития.

Без этого будут рецидивы, несомненно, не только в России,

– подчеркнул дипломат.

Следующий вопрос, по его словам, – привлечение к ответственности. То есть нужно провести справедливый и конкурентный процесс, ведь трибунал имеет несколько иную специфику, чем суды, а также надо сделать выводы.

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Вторая часть, объяснил дипломат, – это наказание виновных. И эта часть сложна, так как они постараются этого избежать. Если виновных будут ловить в России, то они будут убегать дальше – от Ирана до Китая, чтобы сохранить собственную жизнь и своих родных, а также богатство.

Речь идет, заметил он, и о россиянах, и об Александре Лукашенко, который также участвует в войне против Украины. Сначала они постараются сделать, чтобы их страны были настолько изолированы, чтобы люди были негативно настроены к этим международным механизмам. А со временем им придется бежать из России и Беларуси.

Он не исключает, что процесс может занять десятилетия. Однако возможен и другой вариант, как в случае со Слободаном Милошевичем, которого просто выдали.

Я не сомневаюсь, что после российского проигрыша желающих сдать будет очень много,

– заявил Чалый.

Дипломат добавил, что есть и третий вариант, при котором для преступников наступит "небесное" наказание.

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