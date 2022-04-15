Советник главы Офиса Президента заявил, что Владимир Путин создал в России иллюзию. Точнее, телекартинку, где российская армия "мощная" и якобы уничтожает всех.

Заметьте Не исключаем, что Россия намерена еще раз попытаться захватить Харьков, – глава ОВА

Арестович рассказал, как Путин продал безнаказанную картинку величия

Путинский режим продал им (говорится о россиянах – 24 канале) картинку мощности, картинку величия, за которую не нужно ничего делать и вкладываться в это. Ты не несешь никакой ответственности. Ты чисто потребитель величия,

– рассказал Арестович.

Добавил, что этому потребителю не нужно подыматься по тревоге, обнимать жену, детей, не зная, увидишь ли ты их или нет в следующий раз. В частности, как это делают украинские мужчины, и соответственно идти воевать на фронт.

Алексей Арестович подчеркнул, что россияне думают, что все может обойтись диваном.

"А когда оказывается, что может быть ойойой мобилизация, придется ехать в Украину, то величие это оказывается на**р не нужно россиянам. Вот им нужно все до момента, когда он может сидеть в телевизоре и обсуждать в интернете, как они "отмочили хохлов", – рассказал Арестович.