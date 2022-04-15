Глава ОВА Синегубов заметил, что планы врага видят. Кое-где российские оккупанты готовят фортификационные сооружения, в отдельных местах – окапываются.

Заметьте Число погибших в результате обстрела жилого района Харькова возросло до 8, а раненых – до 42

Мы не исключаем это намерение. Мы к этому полностью готовы, не преуменьшаем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы только укрепляемся,

– подчеркнул Синегуб.

Он также отметил, что украинские защитники освобождают территории на дергачевском направлении, а также на сумском и роганском. Кроме того, продолжаются бои в направлении Золочева и Дергачев.

Синегубов заявил: он убежден, что битву за город Харьков россияне уже действительно проиграли.