Голова ОВА Синєгубов зауважив, що плани ворога бачать. Подекуди російські окупанти готують фортифікаційні споруди, в окремих місцях – окопуються.
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Ми не виключаємо цей намір. Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося,
– наголосив Синєгубов.
Він також зауважив, що українські захисники звільняють території на дергачівському напрямку, а також на сумському та роганському. Окрім того, тривають бої у напрямку Золочева та Дергачів.
Синєгубов заявив: він переконаний, що битву за місто Харків росіяни вже насправді програли.
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