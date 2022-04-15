Голова ОВА Синєгубов зауважив, що плани ворога бачать. Подекуди російські окупанти готують фортифікаційні споруди, в окремих місцях – окопуються.

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Ми не виключаємо цей намір. Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося,

– наголосив Синєгубов.

Він також зауважив, що українські захисники звільняють території на дергачівському напрямку, а також на сумському та роганському. Окрім того, тривають бої у напрямку Золочева та Дергачів.

Синєгубов заявив: він переконаний, що битву за місто Харків росіяни вже насправді програли.

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