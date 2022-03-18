Российский диктатор и сам понимает свое положение. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Путин не достигает серьезных успехов

Он отметил, что сейчас о конкретных договоренностях в переговорах между Украиной и государством-агрессором не говорится.

Путин понимает, что по состоянию на сейчас он проигрывает информационно и внутри России в частности. Он не достигает ни одного из серьезных успехов,

– заявил Вадим Денисенко.

По мнению советника главы Министерства внутренних дел, сейчас дискутировать о переговорах не стоит, поскольку позиции пока не четкие.

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