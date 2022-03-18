Російський диктатор і сам розуміє своє становище. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Путін не досягає серйозних успіхів

Він зауважив, що наразі про конкретні домовленості у перемовинах між Україною та державою-агресоркою не мовиться.

Путін розуміє, що станом на зараз він програє інформаційно і всередині Росії зокрема. Він не досягає жодного із серйозних успіхів,

– заявив Вадим Денисенко.

На думку радника глави Міністерства внутрішніх справ, наразі дискутувати щодо перемовин не варто, оскільки позиції поки не чіткі.

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