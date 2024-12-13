Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что это очень интересная тема. Он предположил, что убийство военнослужащих Запада является той "красной линией", которую Путин вряд ли решится пересечь.

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Западные войска на территории Украины

Борис Пинкус считает, если Западные государства введут на территорию Украины свои войска для контроля за соблюдением мирных переговоров и Россия будет атаковать их, то это будет означать открытое объявление войны НАТО.

Это очень важно, ведь Путин уже везде кричит, что он против того, чтобы Запад вводил на территорю Украины иностранные войска,

– отметил республиканец.

Однако, по его мнению, никто не будет спрашивать чего хочет кремлевский диктатор. Ему, вероятно, выдвинут условие, или замораживание боевых действий и создание буферной зоны, куда будут введены войска западных стран, или продолжение войны и максимальная военная помощь от США для Украины.

Соединенные Штаты Америки должны доказать, что является великой державой и показать негодяям и террористом, что своих не бросают. Украина доказала, что является неотъемлемой частью цивилизованного мира,

– добавил Борис Пинкус.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря 2024 года посетит Варшаву для обсуждения с польским руководством возможной миротворческой миссии в Украине. Эта инициатива предусматривает привлечение международного контингента, который будет гарантировать соблюдение условий мира в случае соглашения с Россией. Говорится о создании пяти бригад, одну из которых может возглавить Польша.