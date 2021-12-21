Володимир Путін поскаржився Сергію Шойгу, що американці нібито збираються озброїти Україну гіперзвуковими ракетами. Це той вид зброї, який існує лише в путінській уяві.

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Треба розуміти, що лише для українців та решти цивілізованого світу слова Путіна видаються маячнею. Однак коли вона потрапляє з кремлівських кабінетів у російський телевізор, то у такий спосіб агресію легалізують в головах росіян.

Легалізація агресії щодо України

Адже у версії Кремля вторгнення в Україну у жодному разі не буде агресією, а лише "самозахистом". Мовляв, російська армія змушена буде перейти кордони, щоб "запобігти катастрофі" й "навести в Україні лад". Як це вже було у випадку з Грузією 2008 року.



Володимир Путін намагається легалізувати агресію щодо України / Фото Getty Images

Офіційна Москва, фактично, готує підґрунтя своєму вторгненню, а потому вони розповідатимуть усім, що розбомбили пів України виключно з благими намірами – щоби не дати міфічним американським найманцям застосувати на Донбасі хімічну зброю.

Путін також заявив, що американці намагаються наздогнати Росію в створенні гіперзвукової зброї. І випробовувати її нібито будуть в Україні, яку потім тією зброєю планують озброїти.

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Російська верхівка настільки збожеволіла, що дійсно готується піти на Україну повномасштабною війною. А решта світу мовчки за цим спостерігатиме й висловлюватиме "глибоке занепокоєння" і грозитиметься Путіну черговими санкціями.

Українські партизани

Однак нам потрібне не це і не запевнення у "гарантіях безпеки", а реальна зброя. Озброєння Україні потрібне саме зараз, а не коли Путін візьметься наводити порядок на окупованих територіях та винищувати цивільних українців, які можуть піти в партизани.

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Ідею з партизанами обговорюють в Білому домі. Адміністрація Джо Байдена влаштовує офіційні наради, щоб з’ясувати, як законно підтримати українських партизанів зброєю.



Ідею з партизанами обговорюють в Білому домі / Фото Getty Images

Для цього американці вивчають досвід афганських і сирійських повстанців, які чинили спротив Радянському Союзу. Мовляв, на Україну нападає та сама російсько-радянська армія, тож методи партизанського спротиву їй будуть з боку українців подібні на афганські та сирійські.

Білому дому хочеться сказати, щоб подумали краще про українську регулярну армію, яку можна просто зараз додатково озброїти. Якщо ж Україні дати Stringer в достатній кількості для протидії російській авіації, то Росія сама відмовиться йти на нас війною.