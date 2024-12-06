Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Путин очень злится и нервничает из-за этого. Он делает непродуманные шаги, в частности недавнее использование по территории Украины баллистической ракеты "Орешник". Это обернулось грандиозным фиаско для России.

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Проблемы Путина

Аббас Галлямов считает, что атака по Днепру 21 ноября баллистической ракетой "Орешник" указывает на то, что у Путина нет других возможностей демонстрировать силу. Именно поэтому он идет на такие крайности, используя неиспытанное оружие.

Если бы у Путина были другие инструменты, то он бы ими воспользовался. Кроме того, в России за последние месяцы значительно выросли потери (в Украине – 24 Канал),

– сказал политтехнолог.

По его мнению, кремлевский диктатор использует любые ресурсы, чтобы до 20 января 2025 года, а именно до инаугурации Дональда Трампа, достичь хоть какого-то результата на фронте в Украине.

Важно! В The Moscow Times, со ссылкой на российских чиновников, пишут, что запуск баллистической ракеты "Орешник" по Днепру был тщательно спланирован Кремлем. Он имел чисто показательный характер, чтобы запугать Украину и ее партнеров.

Вероятно, Путин хочет показать Трампу силу России, чтобы тот заставил Украину к выгодным для страны-агрессора условиям перемирия.

"Диктатор пытается создать такое впечатление, но большинство факторов работает против него. Говорится о неудачах в Сирии и серьезных потерях личного состава и техники на фронте", – добавил Аббас Галлямов.