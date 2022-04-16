Средства фонда, который является частью механизма пенсионного обеспечения российского населения, разрешат потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит российского бюджета.

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Также российский Минфин может тратить и ценные бумаги вкладчиков. В общей сложности на эти цели могут потратить 1 триллион рублей, что равняется 10 миллиардам долларов. Стоит отметить, что теперь Минфин России с легкостью может тратить деньги без разрешения Центробанка и антимонопольной комиссии.

Справка! Фонд национального благосостояния был сформирован в 2008 году. Фонд является частью механизма пенсионного обеспечения россиян на долгосрочную перспективу. Первоначально целью деятельности фонда было страхование пенсионной системы.

В 2008 – 2009 году РФ уже прибегала к использованию средств из фонда для стабилизации ситуации на фондовом рынке.