Кошти фонду, який є частиною механізму пенсійного забезпечення російського населення, дозволять витратити на придбання облігацій федеральної позики, щоб профінансувати дефіцит російського бюджету.

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Також російський Мінфін може витрачати й цінні папери вкладників. Загалом на ці цілі можуть витратити 1 трильйон рублів, що дорівнює 10 мільярдам доларів. Варто зазначити, що тепер Мінфін Росії з легкістю може витрачати кошти без дозволу Центробанку та антимонопольної комісії.

Довідка! Фонд національного добробуту було сформовано у 2008 році. Фонд є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян на тривалу перспективу. Спочатку мету діяльності фонду визначали в страхуванні пенсійної системи.

У 2008-2009 році РФ уже вдавалася до використання коштів з фонду для стабілізації ситуації на фондовому ринку.