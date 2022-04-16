Деталі розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він зауважив, що Ахмедов – заступник командира з військово-політичної роботи.

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Засідання відбулося у клубі військової частини й тривало понад 4 години. Ахмедов зізнався, що у 155 бригаді – дуже багато зниклих безвісти. Заступник командира визнав: шансів, що ці російські окупанти – живі, дуже мало.

Близько 80% тіл загиблих військовослужбовців не змогли забрати з району бойових дій. На сьогодні втрати у бригаді становлять понад 500 загиблих та зниклих безвісти,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом ЗСУ повідомили, що станом на 16 квітня кількість ліквідованих російських загарбників перевищила 20 тисяч.

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