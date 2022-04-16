Подробности рассказал журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что Ахмедов – заместитель командира по военно-политической работе.

Заметьте Уже более 20 тысяч убитых россиян и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Заседание состоялось в клубе воинской части и длилось более 4 часов. Ахмедов признался, что в 155 бригаде – очень много пропавших без вести. Заместитель командира признал: шансов, что эти российские оккупанты живы, очень мало.

Около 80% тел погибших военнослужащих не смогли унести из района боевых действий. На сегодняшний день потери в бригаде составляют более 500 погибших и пропавших без вести,

– говорится в сообщении.

Между тем, ВСУ сообщили, что по состоянию на 16 апреля количество ликвидированных российских захватчиков превысило 20 тысяч.

Заметьте – новые огромные потери врага по состоянию на 16 апреля: смотрите видео