Очевидно, что Китай не может оказать существенного влияния на планы кремлевского диктатора. Об этом 24 Каналау рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Шейтельман убежден, что Россия не собирается учитывать заявления Китая о ядерном оружии. Украинцам не стоит питать надежд, что Си Цзиньпин может повлиять на Путина и остановить его.

Китай не будет противодействовать России

Политтехнолог вспомнил, что в финальной декларации встречи Си и Путина был пункт о недопустимости, чтобы союз США, Великобритании и Австралии привел к распространению ядерного оружия. А спустя несколько дней после подписания этого документа Путин сам решил этим заняться.

Ему абсолютно плевать на реакцию Китая, а вся реакция Пекина будет на словах. Остановить Путина может только реакция делом, а не словами,

– подчеркнул спикер.

Он убежден, что Китай не будет налагать подобные действия санкции на Россию.

Шейтельман сказал, как Россия относится к словам Китая: смотреть видео

Какова роль конвенции о нераспространении ядерного вооружения

Шейтельман отметил, что в словах Путина о законности размещения ядерного оружия в Белоруссии есть доля правды, ведь никакие международные конвенции этого не запрещают. Он убежден, что если бы Россия в мирное время это сделала, не было такой реакции, как сейчас.

Но сейчас Россия угрожает ядерным оружием Украине, Литве, Польше и это прямое нарушение конвенции о нераспространении ядерного оружия. Эта конвенция гарантирует, что Украина не будет под влиянием ядерной опасности, но она уже существует.

Эта конвенция больше ничего не стоит. Либо сегодня ядерные страны, то есть Китай, США, Великобритания и Франция объединившись должны сказать, что им дорога эта конвенция и хотят, чтобы она продолжала действовать и поэтому они вчетвером говорят России, что это недопустимо, или они будут принимать определенные меры против России,

– добавил эксперт.

Значить, если Россия нарушила конвенцию о нераспространении ядерного оружия, ее теперь могут нарушать и другие страны. Шейтельман подчеркнул: "Как Украина может соблюдать эту конвенцию, если ей сейчас грозит ядерная опасность?"

В настоящее время нет проблем для неядерных стран создать свое ядерное оружие. Тем более, что Украина уже этот путь проходила, ведь занималась разработкой ядерного оружия для СССР, сообщил спикер.

Путин угрожает ядерным оружием: что известно