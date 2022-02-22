Такое заявление Блинкен сделал на брифинге после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает 24 канал.

Кстати Встречи с Лавровым не будет из-за того, что Россия вторгается в Украину, – Блинкен

Все международные соглашения сорваны

Госсекретарь отметил, что за последние сутки Путин нарушил:

Хельсинский Заключительный акт о признании нерушимости границ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Он ограничивает количество размещенного оружия.

Венские документы, в соответствии с которыми военные учения должны быть прозрачными.

Будапештский меморандум, по которому Россия должна была гарантировать Украине безопасность.

Блинкен заметил, что раньше безопасность в Европе была благодаря дипломатии. Нарушение соглашений создает угрозы для всех стран, которые полагаются на верховенство права.

Он (Путин – 24 канал) разрушил более 30 лет дипломатии,

– подчеркнул политик.

Брифинг Кулебы и Блинкена по действиям России и событиям на Донбассе:

Блинкен передумал встречаться с Лавровым

Госсекретарь США планировал встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. Однако встреча не состоится, потому что Кремль не сдержал условия США.

По словам Блинкена, США видят начало вторжения России в Украину. Поэтому, посоветовавшись с партнерами, Блинкен пришел к выводу, что встреча не имеет смысла.

Политик подытожил, что России не позволят прикрываться "дипломатией", проводя эскалацию.