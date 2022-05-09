Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, многие ожидали на параде 9 мая какого-то "поворота" от Путина. А его речь была интересна с психологической точки зрения.

Меня удивила речь Путина. 90% его речи – это был краткий конспект последнего слова перед трибуналом над военными преступлениями. Это были бесконечные оправдания, что они были "принуждены", "не хотели", "не могли иначе", "нас спровоцировали" и т.д. Какой это к черту вождь военной нации?,

– спрашивает Пионтковский.

Он добавил, что накануне кто-то "слив" его речь в интернет. "Там был один из агрессивных и боевых вариантов, но он не мог уже сказать то, что опубликовали заранее", – считает эксперт.

Публицист добавил, что Путин послал армию на войну, которая вращается для России не лучшим способом, так что от него ждали мотивирующей речи.

"Вот он впервые обращается к народу, который от него ждал некий анализ результатов, целей и перспектив или даже формальное объявление войны. Это было бы логично. Но вместо этого было сплошное оправдание, и Путин ни слова не сказал о цели войны ", – уверяет Пионтковский.

По его мнению, не нужно быть психологом, чтобы понимать, что Путин подставлялся и постоянно говорил "нет, это было наше правильное решение"... Публицист добавил, что так президент России уговаривал себя.

Он просто напуган. Он уже не знает, чего бояться – поражения и трибунала или военного переворота. Когда человек перечисляет 20 причин, объясняющих его действия, это означает, что он скрывает одну, о которой не хочет говорить. Он раскаялся в том, что сделал. Это было жалкое зрелище,

– заявил Пионтковский.

По его словам, Путин долго не протянет – ни политически, ни физически.

"Он находится во внутреннем диалоге, и за всю речь лишь несколько раз "рякнул по-путински". А вообще он – сгорбленный и сломленный старый”. Вы заметили деталь, что ему охрана пледом ножки прикрывала?", – подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:



К слову, на Красной площади в Москве 9 мая состоялся жалкий парад к "дню победы" . Изюминкой стала маразматическая речь Путина . С трибуны он еще раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе".

Путин назвал войну, развязанную против Украины, "защитой людей Донбасса". И несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он официально не объявил войны Украине и даже мобилизации.

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