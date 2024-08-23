В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как это повлияет на события в Курской области.

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Действия Путина по Курской области

Роман Свитан объяснил, что россияне уже неоднократно создавали и тероборону, и систему охраны, и выделяли средства. Однако миллиарды рублей были успешно пропиты, съедены и распиханы по карманам российских губернаторов. Это лишь механизм как списать средства, ведь ничего они там не создадут.

Военный эксперт рассказал, что тероборону не надо создавать уже когда началась проблема. Ее надо создавать лет за 5 до возникновения проблемы на границе или в каком-то районе.

Если вы не подготовили людей, то это просто "пушечное мясо", которое расстреляет в первом же бою профессиональная армия. Именно поэтому с нее толку однозначно не будет,

– отметил Роман Свитан

По его словам, при этом есть информация, что происходит переброска войск с восточного фронта. Где-то с дивизионной глубины, то есть в пределах 30 – 40 километров от линии боевого соприкосновения. Снимают тыловые части, резервы и перебрасывают в Курскую область. Этот процесс идет, но пока не снимают войска с основных точек, на которые давят россияне.

Поражение парома

В Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края 22 августа.

Военный эксперт пояснил, что это один из крупнейших контейнеровозов. Там было до 30 бочек с топливом.

Если ВМС уже взяли на себя выполнение такого уровня задачи, то, скорее всего, били "Нептуном". Это противокорабельная ракета, однако может выполнять задачи и по уничтожению наземных объектов,

– рассказал Роман Свитан.

"Этот паром уже никогда не сможет ходить и, скорее всего, он утонет. Ведь после горения 30 цистерн с топливом, то, конечно, там будут сильные повреждения", – добавил военный эксперт.