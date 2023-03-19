Для российского диктатора устроили шоу с массовкой во время его "визита" в Мариуполь. Пропагандисты собрали несколько человек, которых выдали за местных жителей.

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Шоу для российского диктатора

Видеоролики с мариупольцами показали российские пропагандисты. На кадрах якобы жители разрушенного города говорят, что остались налегке, но все равно благодарят Путина за "маленький кусочек рая" в виде отстроенных квартир.



Путин с массовкой / Скриншот



Что говорили Путину "местные" / Скриншот

"Спасибо вам за победу. Мы за вас молимся. Мы дождались. Это маленький кусочек рая", – заявили "месту" Путину.

Движение "Мариуполь. Сопротивление" идентифицировало некоторых "героев" пропагандистских видео. В частности, мужчина в синей куртке на видео, который радостно пожимал руку якобы Путину – Алексей Хавьяр. Он жил в Кальмиусском районе Донецкой области.

Женщина, заявившая, что "молится за Путина" – Ирина Волосатова. Раньше мешками с родителями в доме по улице Мира, 77 в Мариуполе. Соседи женщины рассказали, что она расмародерила несколько соседских квартир.

"Всегда была за Россию, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине – результат видите на этом видео. Наговорила себе лет на 15, хотя бы не свалила в решку", – рассказала соседка предательницы.

Удивительное видео из "визита" Путина

Российские пропагандисты показали удивительное видео якобы визит диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь Донецкой области.

На опубликованных кадрах виден за рулем машины некоего мужчины, которого выдают за Путина. Одна убедиться, действительно ли он – нереально, как и картинку за окном автомобиля. К тому же съемка проводится в ночное время.

Напомним, что "визит" Путина в Мариуполь состоялся спустя несколько дней после годовщины авиаудара России по драмтеатру.