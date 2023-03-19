Президент России, по приказу которого захватчики уничтожили Мариуполь, посетил филармонию. Визит Путина уже высмеяли в сети.

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На обнародованных кадрах из филармонии замглавы российского правительства Хуснуллин хвастается перед букерным диктатором "реконструкцией" филармонии. Рассказывает, что это зал на 200 мест.

Путин даже присел на несколько секунд в первом ряду, а затем объявил: "Удобно, красиво". Однако, в сети отметили, единственное, что изменилось в филармонии с 2018 года – кресла стали чище.

Зал филармонии в 2018 и во время визита Путина / Фото из телеграмм-каналов

Кстати, ранее оккупанты строили в филармонии клетки для так называемого "трибунала" над защитниками Азовстали. Впрочем, во время визита Путина клеток там не было.

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Интересные детали визита Путина в Мариуполь

Советник городского головы Петр Андрющенко отметил, что российский диктатор или его двойник наведался в город посреди ночи. Его, собственно, привезли вертолетом из Крыма после так называемого "празднования".

Также Андрющенко рассказал, что Путин проехался по проспекту Мира и вдоль моря. После этого он и заехал в филармонию. Следующий пункт – "потемкинская деревня", которую строит российское минобороны.

Советник городского головы обратил внимание на то, что небо над городом было перекрыто авиацией. Кроме того, у большей части Мариуполя не было мобильной связи.