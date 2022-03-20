В этом убежден бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Сойерс. Он отметил, что до Путина доходит только та информация, которая не заставляет его сомневаться.

Читайте также Путин продиктовал Эрдогану требования к Украине: с Зеленским не встретится до их "решения"

Путин стал заложником информационного пузыря, который построил сам

Так, президент России получает ничтожно мало информации извне. Особенно это касается тех фактов или явлений, которые могут вызвать у Путина хоть какие-нибудь сомнения.

Если раньше он общался с небольшим кругом людей, то сейчас, в условиях войны, их стало еще меньше. Более того, эти "избранные" обязательно должны разделять взгляды Путина.

В то же время Джон Сойерс заявил, что в России, этой защищенной системе, получить разведывательные данные очень сложно. Особенно касающиеся самих мыслей президента страны. А все потому, что никто точно не понимает, что в конкретный момент он задумал.

Профессор психологии Адриан Фернхем добавил, что Владимир Путин сам стал жертвой пропаганды. Мол, он дошел до того этапа, когда прислушивается только к определенным людям, а вот всех остальных – он отвергает или просто блокирует.

К теме – Путин недооценил, как отреагирует Украина – Ходжес – смотрите видео: