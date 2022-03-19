Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путином. Лидер страны-оккупанта продиктовал свои условия, при которых он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Требования Путина

Российский диктатор продолжает терроризировать и бомбить мирное украинское население в надежде, что ему удастся выиграть хоть какие-нибудь позиции при переговорах. Путин хочет, чтобы Украина удовлетворила его требования, и только после этого он будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реджепу Эрдогану диктатор продиктовал следующие пункты:

нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО;

разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели;

"денацификация" – безосновательные и ложные обвинения в адрес украинцев, которые Путин назвал мотивацией для полномасштабного вторжения РФ;

устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине;

признание легитимности оккупации Россией Крыма;

признание самопровозглашенных руспублик "Л/ДНР".

Сам Эрдоган верит: по первым четырем пунктам может быть постигнуто согласие. А вот последние два неприемлемы как для Украины, так и для международного сообщества.

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