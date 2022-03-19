Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіном. Лідер країни-окупанта продиктував свої умови, за яких зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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Вимоги Путіна

Російський диктатор продовжує тероризувати та бомбити мирне українське населення в надії, що йому вдасться виграти бодай якісь позиції при переговорах. Путін хоче, щоб Україна задовольнила його вимоги, і лише після того він говоритиме із президентом України Володимиром Зеленським.

Реджепу Ердогану диктатор продиктував такі пункти:

нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;

роззброєння та гарантії взаємної безпеки у контексті австрійської моделі;

"денацифікація" — безпідставні та неправдиві звинувачення на адресу українців, які Путін назвав мотивацією для повномасштабного вторгнення РФ;

усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні;

визнання легітимності окупації Росією Криму;

визнання самопроголошених руспублік "Л/ДНР".

Сам Ердоган вірить: щодо перших чотирьох пунктів може бути осягнута згода. А от останні два є неприйнятними як для України, так і для міжнародної спільноти.

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