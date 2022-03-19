Російські загарбники не полишають своїх спроб прорвати наші позиції. Однак сьогодні наші воїни дали їм потужну відсіч.

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Якими є втрати ворога в зоні проведення ООС

Сьогодні наші військові знищили:

  • 10 бойових машин десанту;
  • 2 бронетранспортери МТ-ЛБ;
  • 8 танків;
  • 7 бойових машин піхоти;
  • 1 БТР;
  • 10 вантажних автомобілів.

Крім того, ще 100 окупантів сьогодні загинули.

Знищена ворожа техніка в зоні проведення ООС: дивіться відео

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