Російські загарбники не полишають своїх спроб прорвати наші позиції. Однак сьогодні наші воїни дали їм потужну відсіч.
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Якими є втрати ворога в зоні проведення ООС
Сьогодні наші військові знищили:
- 10 бойових машин десанту;
- 2 бронетранспортери МТ-ЛБ;
- 8 танків;
- 7 бойових машин піхоти;
- 1 БТР;
- 10 вантажних автомобілів.
Крім того, ще 100 окупантів сьогодні загинули.
Знищена ворожа техніка в зоні проведення ООС: дивіться відео
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