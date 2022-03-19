Российские захватчики не оставляют своих попыток прорвать наши позиции. Однако сегодня наши воины дали им мощный отпор.

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Каковы потери врага в зоне проведения ООС

Сегодня наши военные уничтожили:

10 боевых машин десанта;

2 бронетранспортера МТ-ЛБ;

8 танков;

7 боевых машин пехоты;

1 БТР;

10 грузовых автомобилей.

Кроме того, еще 100 оккупантов сегодня погибли.

Уничтожена вражеская техника в зоне проведения ООС: смотрите видео

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