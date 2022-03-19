Российские захватчики не оставляют своих попыток прорвать наши позиции. Однако сегодня наши воины дали им мощный отпор.
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Каковы потери врага в зоне проведения ООС
Сегодня наши военные уничтожили:
- 10 боевых машин десанта;
- 2 бронетранспортера МТ-ЛБ;
- 8 танков;
- 7 боевых машин пехоты;
- 1 БТР;
- 10 грузовых автомобилей.
Кроме того, еще 100 оккупантов сегодня погибли.
Уничтожена вражеская техника в зоне проведения ООС: смотрите видео