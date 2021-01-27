Путин заявил, что введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. В переломные моменты государства должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".

Источник: 24 канал

Во время выступления на Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит в онлайн-режиме, российский лидер раскритиковал методы воздействия мировых игроков.

Кстати Любовь должна быть взаимной, – Путин заявил, что Европа и Россия должны быть вместе

Что сказал Путин

Используя торговые барьеры, санкции и другие ограничения, таким образом, по словам Путина, страны пытаются обвинить кого-то другого в своих внутренних проблемах.

Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность,

– заявил он.

Путин уточнил, что он имеет в виду применение силы под надуманным предлогом. Это, по его мнению, увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

Что известно о санкциях против России

С начала вооруженной агрессии против Украины мировое сообщество начало применять международные санкции в отношении России.

С 2014 года санкции ввели более 40 стран мира. Среди них государства ЕС, США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай.

Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией боевиков на оккупированном Донбассе.

Санкции вводились поэтапно: первый этап – ограничение сотрудничества, второй – ограничения на поставки отдельных видов технологий, третий – секторальные санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики.

Обратите внимание! 27 января Кабмин согласовал новые санкции против 13 российских авиакомпаний из-за полетов в оккупированный Крым. Под запрет попадет также лоукостер "Победа". Ожидается, что после решения СНБО украинская сторона обратится к международным партнерам с предложением запретить полеты этих авиакомпаний.