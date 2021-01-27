Увеличивают риски применения военной силы, – Путин о санкциях
Путин заявил, что введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. В переломные моменты государства должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".
Источник: 24 канал
Во время выступления на Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит в онлайн-режиме, российский лидер раскритиковал методы воздействия мировых игроков.
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Что сказал Путин
Используя торговые барьеры, санкции и другие ограничения, таким образом, по словам Путина, страны пытаются обвинить кого-то другого в своих внутренних проблемах.
Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность,
– заявил он.
Путин уточнил, что он имеет в виду применение силы под надуманным предлогом. Это, по его мнению, увеличивает вероятность появления новых горячих точек.
Что известно о санкциях против России
- С начала вооруженной агрессии против Украины мировое сообщество начало применять международные санкции в отношении России.
- С 2014 года санкции ввели более 40 стран мира. Среди них государства ЕС, США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай.
- Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией боевиков на оккупированном Донбассе.
- Санкции вводились поэтапно: первый этап – ограничение сотрудничества, второй – ограничения на поставки отдельных видов технологий, третий – секторальные санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики.
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