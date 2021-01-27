Збільшують ризики застосування військової сили, – Путін про санкції
Путін заявив, що введення санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. В переломні моменти держави мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".
Джерело: 24 канал
Під час виступу на Давоському економічному форумі, який цьогоріч проходить в онлайн-режимі, російський лідер розкритикував методи впливу світових гравців.
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Що сказав Путін
Використовуючи торгові бар'єри, санкції та інші обмеження, у такий спосіб, за словами Путіна, країни намагаються звинуватити когось іншого у своїх внутрішніх проблемах.
Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека,
– заявив він.
Путін уточнив, що він має на увазі застосування сили під надуманим приводом. Це, на його думку, збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.
Що відомо про санкції проти Росії
- Від початку збройної агресії проти України світова спільнота почала застосовувати міжнародні санкції щодо Росії.
- З 2014 року санкції ввели понад 40 країн світу. Серед них держави ЄС, США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Україна, а також Парламентська асамблея Ради Європи та, неформально, Китай.
- Метою санкцій є припинення фінансування, озброєння та постачання Росією бойовиків на окупований Донбас.
- Санкції вводились поетапно: перший етап – обмеження співробітництва, другий – обмеження на постачання окремих видів технологій, третій – секторальні санкції, направлені проти окремих секторів російської економіки.
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