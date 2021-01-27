Путін заявив, що введення санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. В переломні моменти держави мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".

Джерело: 24 канал

Під час виступу на Давоському економічному форумі, який цьогоріч проходить в онлайн-режимі, російський лідер розкритикував методи впливу світових гравців.

До речі Любов має бути взаємною: Путін заявив, що Європа і Росія мають бути разом

Що сказав Путін

Використовуючи торгові бар'єри, санкції та інші обмеження, у такий спосіб, за словами Путіна, країни намагаються звинуватити когось іншого у своїх внутрішніх проблемах.

Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека,

– заявив він.

Путін уточнив, що він має на увазі застосування сили під надуманим приводом. Це, на його думку, збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.

Що відомо про санкції проти Росії

Від початку збройної агресії проти України світова спільнота почала застосовувати міжнародні санкції щодо Росії.

З 2014 року санкції ввели понад 40 країн світу. Серед них держави ЄС, США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Україна, а також Парламентська асамблея Ради Європи та, неформально, Китай.

Метою санкцій є припинення фінансування, озброєння та постачання Росією бойовиків на окупований Донбас.

Санкції вводились поетапно: перший етап – обмеження співробітництва, другий – обмеження на постачання окремих видів технологій, третій – секторальні санкції, направлені проти окремих секторів російської економіки.

Зверніть увагу! 27 січня Кабмін погодив нові санкції проти 13 російських авіакомпаній через польоти до окупованого Криму. Під заборону потрапить також лоукостер "Побєда". Очікується, що після рішення РНБО українська сторона звернеться до міжнародних партнерів з пропозицією заборонити польоти цих авіакомпаній.