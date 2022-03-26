Байден подчеркнул, что под предложением этнической солидарности Россия угрожает соседним странам. Президент США назвал поступки Путина циничными.

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Он отметил, что президент Зеленский – демократически избранный президент, этнический еврей. И его семья спасалась от Холокоста. А сам Путин "поставил перед собой цель, которой не достигнет".

Он (Путин – 24 канал) считает, что кто сильнее, тот прав. Но бывший президент США Авраам Линкольн выразил кардинально обратную точку зрения, когда спасал нашу страну от гражданской войны. Он говорил: "давайте верить в то, что правда делает вас сильным". Давайте снова вспомним об этом утверждении, укрепим демократию и усилим наши действия против автократии,

– заявил Байден.

При этом добавив, что "испытание этого момента – испытание всех времен".