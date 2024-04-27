Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала подчеркнул, что мир должен прекратить терпеть поведение страны-агрессорки во главе с Владимиром Путиным. Иначе он не остановится.

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Заявление Путина

В четверг 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин сделал очередную заявление о Донбассе., который сам и стирает с лица земли еще с 2014 года. По его словам, люди там "проходят испытания" и ему "больно смотреть" на страдания этих людей.

Все больше, диктатор заявил, что он "наведет порядок" на этих территориях.

Он говорит "больно смотреть"– да он и не смотрит. Это существо решает уничтожить целый народ, и все сидят, разводя руками. Больно смотреть, как он уничтожал города в Сирии, больно смотреть, как в свое время стирали Чечню с лица земли. Больно на все смотреть, поэтому общество тоже отворачивается и не смотрит. Если уж сильно прижигает, то помогут, но если есть угроза для их безопасности,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Мир должен жестче реагировать на страны-агрессорки.

Хотя цивилизованный мир гораздо мощнее, чем Россия: как экономично, так и военно. А потому может противостоять путинскому и другим авторитарным режимам., угрожающим цивилизованным странам.

Цивилизованный мир, этот "глобальный моральный полицейский" должен просто уничтожать тех, кто рождает автократию, диктатуру и уничтожает целые народы. Но нет, демократия, так нельзя, что скажут другие и тому подобное,

– подчеркнул политтехнолог.

В конце концов, делать это можно не военным путем, а хотя бы введя жесткую экономическую блокаду. Не только в отношении России или другой воинственной страны, но и в отношении тех государств, которые тем или иным способом помогают агрессорам.

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