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"Победителей не будет": Путин вспомнил Первую и Вторую мировые войны и ответил, хочет ли он их повторения

Татьяна Бабич
Путин сделал ряд циничных заявлений о войне с Европой - 24 Канал

Путин упомянул Первую и Вторую мировые войны и заявил, что Россия не хочет их повторения / Getty Images

Владимир Путин заявил о готовности России к возможной войне с европейскими странами, которая может разразиться к 2030 году. Диктатор предупредил, что в случае такого противостояния победителей не будет.

Подробности со слов главы Кремля передают пропагандистские СМИ.

 
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Что сказал Путин?

Российский лидер заявил, что Запад якобы не сумел достичь своей цели и нанести стратегическое поражение Москве. В то же время он уверяет, что в России помнят уроки мировых войн и якобы делают все возможное, чтобы не допустить масштабного столкновения на континенте.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в случае прямого военного конфликта между Россией и европейскими странами "победителей не будет".

Он цинично призвал правительства европейских государств "об этом не забывать", параллельно выразив готовность реагировать на любую напряженность.

Напряженность вокруг Балтийского моря и звонок лидеров

Особое внимание Путин уделил ситуации с безопасностью в регионе Балтики. Он отметил, что Кремль не желает повторения в Балтийском море сценария Ормузского пролива и Персидского залива, однако заявил о полной готовности российской стороны "ответить на любой вызов".

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Также глава Кремля прокомментировал недавний контакт со Стуббом и Стере, подчеркнув, что беседа состоялась исключительно по их инициативе. По его словам, собеседники заранее уточнили, что звонят в личном качестве, а не представляют позицию ЕС как единой организации.

Путин публично одобрил этот шаг лидеров Финляндии и Норвегии, обратив внимание на то, что сам звонок подвергся серьезной критике со стороны других партнеров в Европе. В заключение он заявил о готовности поддержать попытки возобновления контактов с европейскими странами.

Что известно о переговорах Северных стран с Москвой?

Напомним, ранее мы писали, что лидеры Финляндии и Норвегии провели полуторачасовую беседу с Путиным.

Как писала Financial Times, вместо реальных шагов к миру российский лидер решил затянуть беседу лекциями по истории. Впрочем, позже премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что это якобы неправда.

Как уже сообщалось на нашем сайте, самостоятельный дипломатический шаг Хельсинки и Осло вызвал беспокойство в регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично предостерегла союзников от контактов наедине, указав на отсутствие у России желания прекратить войну.

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