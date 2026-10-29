"Переможців не буде": Путін згадав Першу й Другу світові війни й сказав, чи хоче їх повторення

Подробиці зі слів очільника Кремля передають пропагандистські медіа.

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Що сказав Путін?

Російський лідер заявив, що Захід нібито не зумів досягти своєї мети та завдати стратегічної поразки Москві. Водночас він запевняє, що в Росії пам'ятають уроки світових воєн і начебто роблять усе можливе, щоб не допустити масштабного зіткнення на континенті.

Крім того, Путін наголосив, що в разі прямого військового конфлікту між Росією та європейськими країнами "переможців не буде".

Він цинічно закликав уряди європейських держав "про це не забувати", паралельно висловивши готовність реагувати на будь-яку напруженість.

Напруга довкола Балтійського моря та дзвінок лідерів

Окрему увагу Путін приділив безпековій ситуації в регіоні Балтики. Він зазначив, що Кремль не бажає повторення в Балтійському морі сценарію Ормузької протоки та Перської затоки, проте заявив про повну готовність російської сторони "відповісти на будь-який виклик".

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Також очільник Кремля прокоментував нещодавній контакт зі Стуббом і Стере, підкресливши, що бесіда відбулася виключно за їхньою ініціативою. За його словами, співрозмовники заздалегідь уточнили, що телефонують у національній якості, а не представляють позицію ЄС як єдиної організації.

Путін публічно схвалив цей крок лідерів Фінляндії та Норвегії, звернувши увагу на те, що сам дзвінок зазнав серйозної критики серед інших партнерів у Європі. Насамкінець він заявив про готовність підтримати спроби відновлення контактів із європейськими країнами.

Що відомо про переговори Півночі з Москвою?

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідери Фінляндії та Норвегії провели півторагодинну розмову з Путіним.

Як писали у Financial Times, замість реальних кроків до миру російський лідер вирішив затягнути бесіду лекціями про історію. Утім, пізніше прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це нібито неправда.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, самостійний дипломатичний крок Гельсінкі й Осло викликав занепокоєння в регіоні. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно застерегла союзників від контактів наодинці, вказавши на відсутність у Росії бажання припиняти війну.