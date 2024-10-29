Об этом российский диктатор заявил во время своего обращения 29 октября в эфире прокремлевских каналов, информирует 24 Канал.

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Тренировка стратегических сил

Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил. Отработаем действия должностных лиц по управлению применения ядерного оружия практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является чрезвычайной исключительной мерой обеспечения безопасности государства,

– заявил Путин.

Российский диктатор также добавил, что ядерная триада якобы продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России.

"Позволяет решить задачу стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс в мире как объективный фактор глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современную и постоянно готовую к боевому применению стратегическую силу", – добавил российский лидер.

Он заявил, что его страна и в дальнейшем будет совершенствовать все компоненты ядерного оружия. "Ресурс для этого есть. Подчеркну, что мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности... Будут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки по применению ядерного оружия", – сказал он.

Добавим, что в минобороны России сообщили, что в ходе тренировки с силами стратегического сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Глава оборонного ведомства страны-агрессора Белоусов доложил Путину, что "во время тренировки отработали задачи задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника".

Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину, что к тренировке стратегических сил привлекались ракетная подводная лодка, комплекс "Ярс", два стратегических ракетоносца.