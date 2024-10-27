В частности, под ударом может оказаться энергетическая инфраструктура. Об этом для "Как не стать овощем" сообщил офицер Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Россия готовится к массированным атакам по Украине

Военные удары действительно готовятся, идет накопление на аэродромах ракет, топлива, это фиксируется. Идет опять же перебазирование отдельной стратегической авиации между аэродромами, то есть тактически видно ходы, где они "входят" в момент готовности к ударам,

– заявил Коваленко.

Однако, как отмечает чиновник, момент готовности не означает сами удары, поскольку должен быть приказ соответственно. Поэтому то, будет ли приказ, будет известно уже позже.

Он также отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который сообщал, что по данным украинской разведки, Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, которые планирует нанести накануне зимы.

"Действительно, у россиян есть такой план. Действительно, они хотят перебить опять же распределительные возможности и распределять электроэнергию от атомных станций к остальному населению. Это создает угрозу ядерной аварии", – подтверждает руководитель ЦПИ.

Вероятно, россияне хотят дождаться наступления сильных холодов и начала отопительного сезона, чтобы снова начать атаки на украинскую энергоструктуру.