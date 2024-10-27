Зокрема, під ударом може опинитися енергетична інфраструктура. Про це для "Як не стати овочем" повідомив офіцер Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Росія готується до масованих атак по Україні

Військові удари дійсно готуються, йде накопичення на аеродромах ракет, палива, це фіксується. Йде знову ж таки перебазування окремої стратегічної авіації між аеродромами, тобто тактично видно ходи, де вони "входять" у момент готовності до ударів,

– заявив Коваленко.

Однак, як наголошує посадовець, момент готовності не означає самі удари, оскільки має бути наказ відповідно. Тож те, чи буде наказ, буде відомо вже згодом.

Він також відреагував на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який повідомляв, що за даними української розвідки, Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, які планує завдати напередодні зими.

"Дійсно, у росіян є такий план. Дійсно, вони хочуть перебити знову ж таки розподільчі можливості та розподіляти електроенергію від атомних станцій до решти населення. Це створює загрозу ядерної аварії", – підтверджує керівник ЦПД.

Ймовірно, росіяни хочуть дочекатися настання сильніших холодів та початку опалювального сезону, аби знову розпочати атаки на українську енергоструктуру.