Об этом, как сообщил Грозев в эфире одного из телеканалов, свидетельствуют данные последних полетов высшего руководства России. Сами бункеры якобы расположены в Уральских горах.

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Вероятно, Владимир Путин и его приспешники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, прячутся в бункерах от ядерной угрозы.

Это очень обоснованная версия, и я в нее верю. Другой просто не может быть. Если в стратегии Кремля остается вариант с ядерным ударом, а он остается, что подтверждает сам Песков, то не может быть иначе,

– подчеркивает Христо Грозев.

По словам журналиста, если Россия будет принимать решение о потенциальном ядерном ударе, то ее руководство не сможет скрыться потом. Это должны делать заранее.

Бункер Шойгу – близ Уфы

Именно там, судя по всему, находится министр обороны России, который в последнее время исчез из публичного пространства.

"Я абсолютно уверен, что Шойгу находится в бункере. Отследив передвижение его самолета, мы видим очень частые вылеты в Уфу. Зная, что в этом регионе также есть защищенные бункеры, то это дает очевидный ответ о месте его пребывания", – аргументирует Грозев.

Путин находится в другом бункере

В то же время сам кровавый диктатор имеет собственный, еще более скрытый и защищенный бункер. Вероятно, его тайник расположен за Сургутом. Точное его расположение неизвестно.

Вероятнее всего, Путин находится не там (где Шойгу), потому что мы видим другие перелеты... Самолеты российских властей, летающие за Урал, выключают свои бортовые транспортеры где-то в районе Сургута. Очевидно, последняя фаза очень засекречена. Вероятнее всего, именно там расположен более элитный бункер,

– подытожил Христо Грозев.

В то же время в Bellingcat уверяют, что даже если Путин решится, то все равно, вероятнее всего, не сможет применить ядерное оружие. Его приказ не выполнят.

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