О заявлении главы Кремля о демократии американский президент рассказал в своем обращении. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Читайте также Историческое событие: в России истерика из-за новой хартии США и Украины
Высказывания Путина о демократии
И Путин, и Си Цзиньпин (глава КНР – 24 канал) говорили мне, что, по их мнению, демократии не могут работать в XXI веке,
– рассказал Байден.
Мол, для достижения консенсуса нужно очень много времени. Поэтому, по мнению Путина и Цзиньпина, "автократии победят".
Американский лидер уверен, что демократия работает. Свидетельством тому является то, что США успешно выходят из мощного кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, которая унесла более 750 тысяч жизней. Экономика страны возобновляется. Кроме того, США борются с последствиями изменения климата.
Байден уверен, что все зависит "от американцев", в том числе и будущее их демократии.
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Джо Байден встретился с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.
- Они общались более 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции.
- Одной из тем, которую обсуждали политики, была Украина.