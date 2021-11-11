Про заяву очільника Кремля щодо демократії американський президент розповів у своєму зверненні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Висловлювання Путіна про демократію

І Путін, і Сі Цзіньпін (глава КНР – 24 канал) казали мені, що, на їхню думку, демократії не можуть працювати в XXI столітті,

– розповів Байден.

Мовляв, для досягнення консенсусу потрібно дуже багато часу. Тому, як вважає Путін і Цзіньпін, "автократії переможуть".

Довідка. Автократія – форма політичного режиму держави, де вища державна влада належить одному суб'єктові – главі держави. Натомість при демократії владу має народ.

Американський лідер переконаний, що демократія працює. Свідченням цього є те, що США успішно виходять із потужної кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу, яка забрала понад 750 тисяч життів. Економіка країни відновлюється. Крім того, Сполучені Штати борються з наслідками зміни клімату.

Байден впевнений, що все залежить "від американців", зокрема й майбутнє їхньої демократії.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко