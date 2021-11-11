Про заяву очільника Кремля щодо демократії американський президент розповів у своєму зверненні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
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Висловлювання Путіна про демократію
І Путін, і Сі Цзіньпін (глава КНР – 24 канал) казали мені, що, на їхню думку, демократії не можуть працювати в XXI столітті,
– розповів Байден.
Мовляв, для досягнення консенсусу потрібно дуже багато часу. Тому, як вважає Путін і Цзіньпін, "автократії переможуть".
Американський лідер переконаний, що демократія працює. Свідченням цього є те, що США успішно виходять із потужної кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу, яка забрала понад 750 тисяч життів. Економіка країни відновлюється. Крім того, Сполучені Штати борються з наслідками зміни клімату.
Байден впевнений, що все залежить "від американців", зокрема й майбутнє їхньої демократії.
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Джо Байден зустрівся з Володимиром Путіним 16 червня у Женеві.
- Вони спілкувалися більш ніж 2,5 години, а потім провели окремі пресконференції.
- Однією із тем, яку обговорювали політики, була Україна.