Вскоре его готовы будут уничтожить даже собственные генералы. Так считает политолог Николай Давидюк. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание Всегда был беспощадным и разгромлял тех, кого считал угрозой, – Обама о Путине

Впрочем, он отметил, что точно предсказать не может, но уже может сказать, что кремлевский диктатор умер как полководец. "Он уже умер как политик и как олигарх. Ждем теперь биологическую смерть", добавил политолог. Понятно, что мы ее приближаем каждый день.

Биологическая смерть Путина наступит скоро, благодаря нашим ВСУ, нашей разведке,

– сказал политолог.

Как умрет Путин

Как отметил Давидюк, до наступления на Украину Путин еще мог умереть как пенсионер. Однако после 24 февраля эта смерть приблизилась.

"Может быть и дворцовый переворот, могут быть и другие ситуации. Есть чиновники, есть военные. А есть и генералы среднего уровня, которые считают Путина старым. Они и готовы будут его "уложить", дайте им только доступ", – сказал политолог.